Blood Bowl 3: un trailer "overview" mostra varie caratteristiche del gameplay

Cyanide e Nacon hanno pubblicato un nuovo trailer di Blood Bowl 3 che mostra diverse caratteristiche del gameplay per questo nuovo capitolo nella strana serie che mischia la strategia classica in stile board game e il football americano, in arrivo per PC e console il 23 febbraio 2023.

Il Blood Bowl, per chi non lo conoscesse, è una brutale competizione tra elfi, umani, orchi e altre creature fantasy ispirata al gioco del football.

Questo nuovo trailer consente di avere un'idea più precisa delle caratteristiche e delle particolari regole che vengono applicate in questo bizzarro "sport" fantasy, in cui i colpi non vengono certo trattenuti.

In occasione dell'uscita di Blood Bowl 3, comunicano gli sviluppatori, saranno disponibili 12 fazioni: oltre a quelle più classiche, come i Nani e gli Elfi Oscuri, ci saranno anche nuove fazioni come la Nobiltà Imperiale, l'Alleanza del Vecchio Mondo, i Rinnegati del Caos e gli Orchi Oscuri, ma altri verranno anche aggiunte in seguito, dopo il lancio.

Anche i campi in evoluzione, dove si svolgono le partite, sono pieni di sorprese: in determinate condizioni, possono cambiare durante il corso della partita e modificarne le regole. Kraken, caldo insopportabile o addirittura invasioni di insetti sono solo alcuni degli eventi che possono intervenire nel corso di una partita a sconvolgerne l'equilibrio e l'andamento.

Tra le nuove caratteristiche, Blood Bowl 3 include un'importante riprogettazione del sistema di passaggio, per garantire un migliore equilibrio di squadra. Il passaggio della palla non è più legato all'Agilità, ma a una nuova caratteristica: Abilità di passaggio. Ci sarà dunque la possibilità di imparare nuove abilità che saranno utili per elaborare le strategie.

Anche il sistema di livellamento è stato completamente rinnovato per offrire una maggiore flessibilità e più equilibrio all'interno delle squadre. Tra le altre novità troviamo inoltre la personalizzazione dei giocatori e delle squadre, il sistema di stagioni, le classifiche ufficiali.

Alcuni di questi elementi erano stati svelati già in precedenza, con il trailer sul sistema di stagioni e il Blood Pass pubblicato all'inizio di dicembre.