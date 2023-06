Ghostwire: Tokyo ha raggiunto i 5 milioni di giocatori, l'annuncio ufficiale

Lo studio di sviluppo Tango Gameworks ha annunciato che Ghostwire: Tokyo ha raggiunto i 5 milioni di giocatori in tutto il mondo e tra tutte le piattaforme. Gli sviluppatori ne hanno approfittato per ringraziare tutti e hanno pubblicato anche un piccolo regalo: un artwork inedito dell'artista concettuale Kenta Muramatsu, che trovate allegato al tweet sottostante.

Perché viene annunciato il numero di giocatori e non le copie vendute? Facile a spiegarsi: su Xbox Series X/S e PC Ghostwire: Tokyo è disponibile anche per gli abbonati al servizio Game Pass di Microsoft. Inoltre a marzo 2023 è stato aggiunto all'abbonamento Plus, fasce Extra e Premium, quindi non avrebbe molto senso parlare di venduto.

Del resto proprio l'inclusione nei servizi in abbonamento rende centrale il dato del numero di giocatori interessati a giocarci, anche se sarebbe interessante sapere qualche dettaglio extra, come la piattaforma sulla quale è stato più giocato, le vendite effettive, il tempo di gioco medio e quant'altro. Comunque sia accontentiamoci, anche perché se Tango Gameworks ha deciso di svelare questi numeri è evidentemente soddisfatta del risultato, che si aggiunge a quello altrettanto buono di Hi-Fi Rush.