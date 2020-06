Ghostwire Tokyo uscirà anche su PS5, mostrato un nuovo trailer

Come prevedibile Ghostwire Tokyo, l'ultima fatica di Shinji Mikami, uscirà anche su PS5 e, immaginiamo più in generale su console next-gen. Per giocarci dobbiamo attendere fino al 2021. Il gioco è stato mostrato con un nuovo trailer durante la presentazione della nuova console di Sony. Lo trovate in testa alla notizia.

Che dire? Sembra un titolo visionario e pieno di elementi interessanti, tra cyber spettri, strani personaggi e una direzione artistica davvero eccellente. Sicuramente è stato uno dei giochi più particolari visti durante la presentazione. Del resta da Mikami non ci si poteva aspettare niente di meno. Bello che uno come lui continui a sperimentare in questo modo nonostante gli anni di sviluppo sulle spalle.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Ghostwire Tokyo è stato già annunciato anche per PC, Xbox One e Ps4 all'E3 2019. Sarà pubblicato da Bethesda Softworks.