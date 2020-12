Giochi dell'anno 2020: ecco l'elenco di The New Yorker

Vediamo l'elenco dei giochi dell'anno selezionati dal The New Yorker, prestigiosa pubblicazione USA le cui scelte sono decisamente originali. In realtà nell'elenco, presentato in ordine sparso, ci sono anche dei titoli abbastanza prevedibili, come The Last of Us 2, Animal Crossing: New Horizons e Hades, ma hanno trovato spazio anche giochi più particolari come Crusader Kings III, I am Dead, If Found... e Disc Room.

Insomma, se per premi del genere si vuole vedere qualche nome che esuli dalla banalità, bisogna affidarsi alla stampa generalista, a quanto pare, visto che spesso la stampa specializzata e i videogiocatori duri e puri non sanno nemmeno di cosa si sta parlando (che scritto qui fa ridere, ma fa niente).

Giochi dell'anno 2020

Hades

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Through the Darkest of Times

Cloudpunk

Disc Room

Clubhouse Games

I Am Dead

Crusader Kings 3

If Found...

A Monster's Expedition

Astro's Playroom

Menzioni speciali