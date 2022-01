Gnosia per PC disponibile su Steam

Gnosia per PC è disponibile su Steam. Il prezzo di questa discussa e amatissima visual novel è di 20,99€. Le lingue supportate sono inglese, giapponese e cinese semplificato. Purtroppo niente italiano (sono pochissime le visual novel con supporto per la nostra lingua).

La prima edizione di Gnosia risale al 2019, quando fu lanciato su PS Vita in Giappone. All'epoca la console portatile di Sony era già quasi morta, anche in patria, ma Gnosia fece parlare di sé per le sue caratteristiche e qualità narrative. Quindi è arrivata la versione Nintendo Switch, cui segue ora quella PC, già giudicata in modo molto positivo dagli acquirenti.

Gnosia narra la storia di una nave spaziale alla deriva che, come se non bastasse, deve vedersela con un pericolo letale, conosciuto come, appunto, lo Gnosia, un infiltrato nella ciurma che rende impossibile definire chi sia amico e chi nemico. Il giocatore dovrà svolgere delle indagini per determinarlo e individuare l'intruso. Di base dovrà dedurre dagli elementi in suo possesso chi potrebbe essere lo Gnosia e agire di conseguenza. Comunque sia questa è solo la superficie, perché sotto c'è molto di più.

Per chi volesse più informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Gnosia.