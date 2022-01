Nintendo Switch: l’emulazione dei giochi N64 potrebbe essere migliorata con l’ultimo update

Stando ad alcune segnalazioni, l'ultimo update dell'app di Nintendo Switch Online a quanto pare ha migliorato l'emulazione dei giochi Nintendo 64, stando a quanto riportano alcuni utenti.

Come probabilmente saprete, attualmente alcuni giochi Nintendo 64 usufruibili grazie all'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo soffrono di problemi. Ad esempio, in The Legend of Zelda: Ocarina of Time, diversi utenti lamentano input lag elevato, audio in ritardo e problemi grafici di vario genere.

Tuttavia da quando è disponibile l'ultimo aggiornamento di sistema, alcuni utenti hanno notato dei miglioramenti nell'emulazione dei giochi N64. Ad esempio, @zfg111 ha dimostrato che in Ocarina of Time ora l'effetto dei riflessi sull'acqua è migliorato sensibilmente, come potrete notare nell'immagini qui sotto:

Stando a quanto afferma il dataminer LuigiBlood, l'ultimo aggiornamento per l'app di Nintendo Switch Online non ha apportato alcuna modifica specifica a singoli titoli, ma piuttosto sembrerebbe aver migliorato l'emulazione a tutto tondo, cosa che di conseguenza ha portato dei benefici alle performance di alcuni giochi, come nel caso di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

"L'emulatore NSO N64 è basato sull'emulatore per Wii U, che includeva specifiche funzioni di visualizzazione grafica per i giochi supportati", afferma LuigiBlood. "Ma nel tentativo di far funzionare più giochi, è stato deciso di rimuovere queste funzioni dall'emulatore per Nintendo Switch e tentare di configurare la grafica con mezzi esterni. Nel tentativo di fare ciò hanno chiaramente rotto l'emulazione grafica e forse non hanno avuto abbastanza tempo per risolverlo prima del lancio dell'emulatore."

Detto questo, al momento alcuni giochi N64 presentano ancora diversi problemi, come ad esempio i crash di Paper Mario.

Nel frattempo stando a una rivista nipponica, ci potrebbe essere un nuovo Kirby all'orizzonte per Nintendo Switch oltre a la Terra Perduta.