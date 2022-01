EA Sports UFC Mobile 2, la recensione della simulazione MMA in versione portatile

Ci sono alcuni generi che proprio non possono trovare un adattamento degno sulle piattaforme mobile - almeno considerando la fruizione standard dei giochi su smartphone - e i picchiaduro, o giochi di combattimento in generale, sembrano rientrare precisamente in questa casistica. Questo a meno che non si riescano a trovare dei compromessi particolari, modificando le caratteristiche standard per riuscire a trasportare un gioco di combattimenti su un dispositivo portatile con touch screen, come vediamo in questa recensione di EA Sports UFC Mobile 2 su piattaforme mobile, ma i risultati possono essere piuttosto deludenti per chi si aspetta una trasposizione fedele dell'esperienza classica originale.

Un gioco così fortemente incentrato sul sistema di controllo e sul tempismo nell'eseguire mosse e contromosse non può trovarsi bene in questo contesto, dunque un adattamento profondo per crearne un'alternativa studiata appositamente per iOS e Android è - almeno idealmente - la soluzione migliore, ma rischia ovviamente di snaturare un po' tutta la struttura a cui dovrebbe riferirsi, proprio come succede in questo caso.

EA Sports UFC Mobile 2 su iOS e Android deriva dunque da un buon lavoro in termini concettuali, evolvendo quanto fatto anche con il primo capitolo e adattandolo ancora meglio alla fruizione mobile, ma in questo modo allontanandosi ancora più nettamente da quello che dovrebbe essere lo spirito di un picchiaduro.

Ne viene fuori una via di mezzo, un compromesso che funziona perfettamente con il touch screen ma non riesce a essere coinvolgente come un picchiaduro o una simulazione di lotta vera e propria, gravata inoltre dalle solite complicazioni dei giochi free-to-play tra valute in-game, energia a esaurimento e micro-transazioni. Lo scopo del gioco è far evolvere la propria palestra ingaggiando nuovi lottatori e portandoli a vincere incontri in modo da scalare le classifiche mondiali, dunque si assiste da una parte ad alcuni elementi gestionali sull'evoluzione dei combattenti e dall'altra all'elemento principale dell'esperienza di gioco: la lotta nell'ottagono.