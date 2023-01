God of War Ragnarok ha già superato Horizon Forbidden West come vendite totali in UK

God of War Ragnarok sembra aver già superato le vendite complessive di Horizon Forbidden West nell'arco di poco più di un mese nel mercato del Regno Unito, in base ai dati GfK diffusi da GamesIndustry.biz, a dimostrazione di come il franchise di Kratos abbia una marcia in più rispetto a quello di Aloy.

Si parla sempre esclusivamente del mercato fisico e solo del Regno Unito, con dati che sono peraltro fortemente influenzati dalla presenza dei bundle in tale area. Nel periodo pre-natalizio è stato infatti distribuito il pacchetto contenente PS5 e God of War Ragnarok, che probabilmente ha fatto registrare numeri veramente impressionanti, considerando anche che Sony ha iniziato a incrementare la produzione di console in maniera consistente negli ultimi mesi.



In base a quanto riferito da Christopher Dring di GamesIndustry.biz, in termini di vendite fisiche sul mercato britannico, "God of War Ragnarok ha già venduto più di Horizon Forbidden West", confermando peraltro che si tratta del quarto lancio di maggior successo in tale territorio nel 2022, dopo FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 2 e Pokémon Scarlatto e Violetto.

Lo scorso novembre, a pochi giorni dal lancio, Sony aveva annunciato che God of War Ragnarok aveva già raggiunto 5,1 milioni di unità vendute nel mondo all'uscita, cosa che lo rende il miglior lancio di sempre per una produzione PlayStation Studios. Stranamente, non si hanno invece ancora dati di vendita ufficiali per quanto riguarda Horizon Forbidden West.

Abbiamo visto God of War Ragnarok chiudere il 2022 in vetta alla classifica software britannica anche grazie ai bundle distribuiti da Sony, con il gioco che ha riscosso ampi consensi anche presso la critica, oltre che dal pubblico.