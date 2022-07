God of War Ragnarok: preordine per PS4 e PS5 a prezzo scontato su eBay

Tramite eBay è possibile eseguire il preordine di God of War Ragnarok in versione PS4 e PS5 in sconto. Il prezzo è di 59.80€ (invece di 70.99€) per la versione PlayStation 4 e 63.80€ (invece di 80.99€) per la versione PlayStation 5. Potete trovare i due prodotti a questo indirizzo:

Il venditore è gamesemovieshop, con il 99.9% di feedback positivo. Viene inoltre categorizzato come servizio eBay Premium, ovvero affidabile, veloce e che garantisce le restituzioni facilmente (30 giorni, pagando solo le spese di riconsegna). Potete pagare tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e America Express.

God of War Ragnarok ci rimetterà nei panni di Kratos, il dio greco fuggito nell'estremo nord dell'Europa. L'uomo deve guida il figlio, Atreus, che in questo capitolo è cresciuto e sembra dimostrarsi un po' ribelle. Il duo si è già scontrato con le divinità norrene e in questo gioco dovrà probabilmente far fronte a minacce ben peggiori.

Atreus e Kratos in God of War Ragnarok

