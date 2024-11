GOG ha lanciato i suoi saldi per il Black Friday 2024 , con tantissimi sconti e offerte su (quasi) tutto il suo catalogo. Dureranno per i prossimi sette giorni (c'è un pratico conto alla rovescia sul sito che mostra il tempo residuo per fare acquisti). Ci sono alcune offerte davvero eccezionali, con sconti anche del 95% per alcuni classici . Insomma, vale la pena di vedere se c'è qualcosa che valga la pena di essere acquistato.

Alcune delle offerte

Tra le offerte più succose c'è ad esempio Amnesia: A Machine For Pigs a 0,99 euro, invece di 19,50 euro (-95%), oppure Deadly Premonition: Director's Cut a 1,19 euro invece di 22,79 euro (-95%), l'horror In Sound Mind a 1,99 euro invece di 39,99 euro (-95%), XCOM 2 a 2,49 euro invece di 49,99 euro (-95%) e Always Sometimes Monsters a 0,99 euro invece di 9,99 euro (-90%), tanto per segnalarne alcuni.

Un momento di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Naturalmente ci sono sconti anche sui giochi di CD Projekt, compagnia proprietaria di GOG. Ad esempio potete acquistare Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, che comprende anche l'espansione Phantom Liberty, a 47,99 euro invece di 79,99 euro (-40%), oppure The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition a 12,56 euro invece di 49,99 euro (-75%).

Se volete potete anche acquistare Fallout 4: Game of the Year Edition a 15,99 euro invece di 39,99 euro, così da rendere più facile l'installazione della splendida total conversion Fallout: London.

Insomma, gli affari da fare sono davvero tanti. Il punto di partenza è sicuramente la pagina degli sconti del Black Friday 2024 di GOG.