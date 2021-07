Google, l’ultimo doodle è un gioco di ruolo in piena regola dedicato alle olimpiadi

Google ha appena lanciato un nuovo doodle, chiamato Doodle Champion Island Games, che è un gioco di ruolo in piena regola, con cui si può passare più di un'ora in allegria. Non è la prima volta che un doodle offre degli elementi videoludici, ma in questo caso siamo oltre a quanto si è visto finora.

Doodle Champion Island Games è di fatto un omaggio all'epoca dei videogiochi a 16-bit e alla cultura giapponese. Ovviamente l'iniziativa è legata alle olimpiadi, tanto che il gioco offre anche un piccolo spaccato della cultura nipponica. D'altro canto la software house che l'ha realizzato, lo STUDIO4°C, viene proprio da lì.

In Doodle Champion Island Games si vestono i panni del gatto ninja Lucky che ha una missione di vitale importanza da compiere: vincere sette minigiochi per il suo team. I minigiochi sono ispirati alle discipline olimpiche. C'è un po' di tutto, dal tiro con l'arco al ping pong, passando per il rugby.

Il tutto scorre via abbastanza agilmente, almeno fino a quando non si decide di sbloccare i contenuti accessori. Allora lì le cose si complicano perché bisogna affrontare i mini giochi a livelli più difficili e si può iniziare a girovagare per l'isola arrivando a scoprirne i recessi più profondi, che sono molto più interessanti di quanto si possa immaginare a un primo sguardo.

Nel caso vogliate provare Doodle Champion Island Games, il punto di partenza, come sempre, è la pagina principale di Google.