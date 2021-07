PlayStation Store: F1 2021 e Observer System Redux

PlayStation Store si aggiorna questa settimana con il debutto di F1 2021, il primo episodio della serie targata Codemasters dopo l'acquisizione del team di sviluppo da parte di Electronic Arts, che mette in scena l'ultima stagione di Formula Uno con tutto il suo spettacolo, l'adrenalina e la spettacolarità del motorsport per eccellenza. Sono disponibili anche Observer System Redux, che arriva su PS4 dopo l'esordio sulle piattaforme next-gen, AKIBA'S TRIP: Hellbound & Debrief, l'avventura a base narrativa Last Stop, lo sparatutto in realtà virtuale Sniper Elite VR e Arcadegeddon, il primo titolo per PS5 che utilizza la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution.

F1 2021 F1 2021, una sequenza di gara. La celebre serie targata Codemasters torna con F1 2021 (PS5 e PS4, 69,99€), il primo episodio pubblicato dopo l'acquisizione del team di sviluppo da parte di Electronic Arts. Tante le novità introdotte per l'occasione, sia sul fronte del gameplay con una generale rifinitura delle meccaniche e del modello di guida, sia soprattutto sul fronte della struttura grazie alle nuove modalità. Fra queste spicca in particolare la carriera narrativa Braking Point, che ispirandosi al documentario Drive to Survive ci mette nei panni di un pilota giovane e ambizioso, che comincia la sua scalata dalle categorie miniori per poi approdare in Formula Uno e puntare a nuovi contratti, una posizione di riguardo in classifica e magari il titolo di campione del mondo. Nel caso vogliate scoprire come è, questa è la recensione di F1 2021.

Observer System Redux Observer System Redux, una delle ambientazioni del gioco. Messe da parte le feature disegnate appositamente per le piattaforme next-gen, Observer System Redux (PS4, 29,99€) arriva anche sull'ex ammiraglia Sony, coinvolgendoci nella drammatica avventura di Daniel Lazarski, un detective neurale dotato di capacità che gli permettono di collegarsi agli impianti delle vittime di un delitto e rivivere i loro ultimi momenti: un Observer. Doppiato dal compianto Rutger Hauer, il protagonista del gioco si ritrova ad avere a che fare con un caso collegato alla misteriosa scomparsa di suo figlio. Interagendo con diversi personaggi e analizzando le scene del crimine alla ricerca di prove e indizi, dovremo scoprire cos'è successo e chi è il letale assassino che sta mietendo le proprie vittime nei bassifondi della Cracovia del 2084.

AKIBA'S TRIP: Hellbound & Debriefed AKIBA'S TRIP: Hellbound & Debriefed, i personaggi coinvolti in un combattimento. Realizzato in occasione del decimo anniversario del franchise, AKIBA'S TRIP: Hellbound & Debriefed (PS4, 39,99€) è la remaster di un gioco pubblicato originariamente nel 2014, in cui il nostro obiettivo è quello di individuare ed eliminare pericolosi vampiri che si nascondono fra la popolazione di Tokyo e bazzicano in particolare il quartiere elettronico di Akihabara. Nei panni di un ragazzo trasformato a sua volta in una creatura della notte, dovremo mettere le nostre abilità al servizio di una misteriosa agenzia che si occupa di arginare l'avanzata delle forze del male. Ci troveremo dunque a combattere contro svariati avversari, anche e soprattutto di sesso femminile, "spogliandoli" dei propri abiti e lasciandoli in lingerie a subire i nostri attacchi. Un gioco particolare, ma non riuscitissimo, come potrete scoprire nella nostra recensione di AKIBA'S TRIP: Hellbound & Debriefed.

Arcadegeddon Primo titolo per PlayStation 5 a supportare la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution, Arcadegeddon (PS5, 19,99€) è un third person shooter a base multiplayer caratterizzato da un mix di meccaniche PvP e PvE aperte a una squadra composta da quattro giocatori. L'obiettivo principale dell'esperienza messa a punto da Illfonic? Quello di divertirsi. Come in un battle royale, ci si ritrova proiettati nella mappa privi di equipaggiamento, da recuperare rapidamente all'interno dello scenario. Le armi sono originali e divertenti da usare, in combinazione con lo stile cartoonesco utilizzato per il design dei personaggi, ampiamente modificabili grazie a oltre settecento oggetti.