Boomerang X, la recensione di un arena shooter essenziale ma molto divertente!

Come dicevamo inizialmente dunque è solo il combattimento che vi spingerà ad andare avanti e, fortunatamente, è proprio quello in cui Boomerang X riesce meglio. Le ore di gioco per finire il titolo vengono così frazionate in tredici differenti arene dalla difficoltà progressiva , con un sistema pratico di ondate a cui resistere prima che le porte delle stanze si aprano e voi possiate così procedere all'ostacolo successivo. Una delle cose migliori in assoluto sperimentate sulla nostra pelle è ovviamente la curva di difficoltà, non solo estremamente bilanciata e graduale ma capace altresì di inserire nuovi nemici in concomitanza di nuovi poteri per il giocatore, così da trasformare l'esperienza in una crescita costante ed evitare il fortissimo rischio di ripetitività marcata che in titoli come questo è solitamente prorompente.

È incredibile osservare l'evoluzione e la crescita degli sparatutto in arena sul mercato indipendente. Da grandissimi appassionati del genere negli ultimi anni abbiamo potuto mettere le mani su giochi, magari essenziali come questo Boomerang X, ma dalle qualità assolute. Pensiamo a Devil Daggers , per esempio, e alla sua feroce oscurità pronta a divorarvi mentre tentate di raggiungere un nuovo record personale o a quella piccola perla di BPM: Bullets Per Minute che, ancora oggi, tiriamo saltuariamente fuori per una partita adrenalinica tra schitarrate rock e precisi colpi di revolver.

Un sistema di combattimento certosino

Parliamo allora del cuore del sistema di combattimento. L'unica arma a nostra disposizione può essere lanciata velocemente o con un colpo penetrante caricato, può essere fatta rimbalzare sui nemici e poi richiamata istantaneamente nelle nostre mani per uccidere tutto ciò che si trova sulla sua strada.

Con un sistema di combattimento legato unicamente ad un'arma le cose potrebbero diventare noiose velocemente ma per nostra fortuna DANG! ha dato assoluta importanza anche a tutta la gestione del movimento, non solo legato agli spostamenti laterali o ai salti del protagonista ma anche alla possibilità di teletrasportarsi nell'esatta posizione del boomerang una volta lanciato, anche se questo dovesse trovarsi a mezz'aria. Questo porta a vedere le arene come un parco giochi dove spostarsi in completa libertà tridimensionale, sfruttando assi verticale per sorprendere i nemici dall'alto o evitare proiettili sparati ad altezza uomo. I nemici, oscure creature dall'aspetto mostruoso, possono essere uccisi sul colpo per la maggior parte delle volte ma alcuni, più coriacei richiederanno l'individuazione e la distruzione di alcuni punti deboli, indicati da gemme rosse.

In questo modo le arene vi costringeranno a pensare e ideare strategie basate sul posizionamento, per combattimenti molto diversi fra loro e sempre stimolanti. Peccato che il tutto, una volta portata a termine la prima run, perda di mordente non mettendo il giocatore nelle condizioni di competere per classifiche online come faceva Devil Daggers o proponga una quantità di armi e livelli alternativi come BPM. Non aiuta nemmeno lo stile grafico, piacevole ma non strabiliante in termini concettuali, studiato più per essere digerito da qualsiasi piattaforma, Switch in primis, piuttosto che realizzato per titillare il vostro occhio.