Sniper Elite 4 Enhanced disponibile per PS5 e Xbox Series X

Rebellion ha rilasciato Sniper Elite 4 Enhanced per PS5 e Xbox Series X e S. Si tratta di una versione aggiornata graficamente del gioco base, con grafica in 4K e 60 fotogrammi al secondo. Migliorati anche i tempi di caricamento, ora molto più brevi.

Chi già possiede Sniper Elite 4 per PS4 o Xbox One riceverà l'aggiornamento alla versione Enhanced in forma completamente gratuita (valido per famiglie di console, quindi non da PS4 a Xbox Series o da Xbox One a PS5).

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Scopri una libertà di cecchinaggio senza precedenti nel più grande e avanzato sparatutto sulla Seconda Guerra Mondiale mai creato. Prova il combattimento tattico in terza persona, compi scelte e imprese rischiose attraverso livelli enormi, mentre liberi l'Italia dell'epoca bellica dalla stretta del fascismo.

Ambientato nel periodo successivo a quello del suo premiato predecessore, Sniper Elite 4 trasporta i giocatori nella bellissima penisola Italiana, tra assolate cittadine della costa mediterranea, antiche foreste, vallate di montagna e colossali mega strutture naziste.

L'agente segreto e tiratore scelto Karl Fairburne dovrà combattere al fianco di coraggiosi uomini e donne della Resistenza italiana e sconfiggere una nuova terribile minaccia che potrebbe stroncare sul nascere la controffensiva degli Alleati in Europa.

