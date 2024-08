Google Pixel 9 non monterà Android 15 al lancio: vi spieghiamo il perchè

Siamo stati da sempre abituati al lancio dei Google Pixel in concomitanza con l'uscita della nuova versione del sistema operativo Android . Sarebbe stato così quantomeno fino ad oggi, dal momento che un leak delle ultime ore sosterrebbe che la serie Google Pixel 9 verrà lanciata con Android 14 , lasciando dunque Android 15 per un secondo momento: scopriamo insieme i dettagli di questa decisione.

Secondo quanto dichiarato dal celebre portale AndroidHeadlines, infatti, tutta la nuova serie monterà al suo interno il sistema operativo Android 14, rompendo di fatto la "tradizione" riscontrata finora. C'era a questo punto da aspettarselo, considerando soprattutto l' uscita fortemente anticipata della nuova serie Pixel 9, di quasi due mesi rispetto al periodo previsto in origine: ricordiamo infatti che il precedente Google Pixel 8 venne lanciato nel mese di ottobre dell'anno scorso . Come molti di voi sapranno i processi produttivi cominciano mesi prima dell'uscita sul mercato e hanno sempre l'ultima parola in tal senso, costringendo di fatto la compagnia a portare un sistema operativo stabile già da diverso tempo.

Cosa ne sarà dei 7 anni d'aggiornamenti?

Fortunatamente la decisione di montare Android 14 sulla serie non andrà presumibilmente a impattare in nessun modo sui 7 anni di aggiornamenti promessi da Google: nel caso per esempio in cui l'ipotetico Android 22 esca ad agosto del 2031, la serie Pixel 9 riceverebbe comunque ben 8 aggiornamenti principali del suo sistema operativo, mantenendo quanto stabilito in origine.

Il teaser di Google Pixel 9

Vi ricordiamo che manca sempre meno a Made by Google, l'evento atteso per il prossimo 13 agosto in cui la compagnia avrà modo di presentare nel dettaglio tutta la nuova serie di smartphone, assieme ai nuovi Google Pixel Buds 2 Pro e Google Pixel Watch 3. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della compagnia, che siamo certi arriveranno nei prossimi giorni.