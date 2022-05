Google Stadia: annunciati i giochi gratis di giugno 2022 per gli abbonati Pro

Google Stadia ha annunciato i nuovi giochi gratis in arrivo a giugno 2022 per gli abbonati a Stadia Pro e si tratta di quattro nuovi giochi che si aggiungono al catalogo nel corso del mese, oltre ad altri tre in arrivo già da domani e ulteriori aggiunte.

Vediamo dunque i nuovi giochi gratis in arrivo su Google Stadia Pro a giugno 2022:

Deliver Us the Moon

Lake

DEATHRUN TV

Through the Darkest of Times

Golf with Your Friends

TOHU

Ben 10: Power Trip

Gli ultimi tre saranno disponibili a partire da domani, 1 giugno 2022, al download gratis per gli abbonati.

Inoltre, dal 2 giugno ci sarà un aggiornamento importante per il roster di Power Rangers: Battle for the Grid con la patch 2.9.1, così come l'arrivo di High Isle come nuova avventura all'interno di The Elder Scrolls Online.

Nel frattempo, abbiamo visto che il negozio interno di Google Stadia è stato ridisegnato per essere più facile da usare, in un processo di evoluzione del servizio. Sul fronte dei giochi gratis, ricordiamo anche quelli che sono stati messi a disposizione a maggio 2022.