Google Stadia: Cities Skylines, Overcooked! e Golf With Your Friends in arrivo

Google Stadia vedrà a breve l'arrivo sul proprio store di tre nuovi giochi: si tratta del simulatore Cities: Skylines, del party game Overcooked! All You Can Eat e dello sportivo arcade Golf With Your Friends.

A qualche giorno dall'aggiornamento con Deliver Us the Moon, Lake, Calico e City Legends, Google Stadia continua dunque a proporre contenuti per i propri utenti, in questo caso con esperienze piuttosto diverse fra loro.

Nella recensione di Cities: Skylines abbiamo infatti descritto il city builder sviluppato da Colossal Order come un vero e proprio gioiellino, capace di metterci a disposizione un'ampia gamma di strumenti e situazioni ma anche un'interfaccia in grado di gestirli al meglio. In arrivo su Stadia in primavera.

Overcooked! All You Can Eat ha bisogno di ben poche presentazioni, visto che si tratta di una raccolta contenente i due episodi della divertente serie party targata Ghost Town. Alle prese con centinaia di livelli a base cooperativa, riusciremo a preparare le pietanze che ci verranno richieste? In arrivo su Stadia ad aprile.

Golf With Your Friends (recensione), infine, è uno sportivo arcade ispirato al minigolf con cui cimentarsi appunto insieme agli amici, dando vita a sfide in multiplayer per un massimo di dodici partecipanti. In arrivo su Stadia ad aprile.