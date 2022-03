Evil Dead: The Game, trailer del gameplay con il Demone Khandariano

Evil Dead: The Game si mostra con un nuovo trailer del gameplay, narrato da Bruce Campbell, in cui viene presentato il potente Demone Khandariano, uno dei personaggi che potremo utilizzare nel gioco.

In uscita il 13 maggio, Evil Dead: The Game attingerà all'ampio bestiario della saga cinematografica creata da Sam Raimi per metterci non solo al comando di un gruppo di eroi, ma anche di spietati villain infernali.

Nel caso del Demone Khandariano, visto ne L'Armata delle Tenebre, potremo brandire una grossa spada e utilizzare poteri speciali per mettere fuori gioco i nostri avversari ed eliminarli nella maniera più dolorosa possibile.

Evil Dead: The Game ci offrirà un'esperienza dotata di meccaniche cooperative e PvP, con la possibilità di controllare Ash Williams e tanti altri personaggi tratti di film e dalla serie televisiva Ash Vs. Evil Dead.