Puzzle Quest 3, la recensione del nuovo ibrido tra puzzle e RPG

A dire il vero il gameplay funziona bene come al solito: c'è sempre quell'attrattiva fisiologica nei confronti dell'associazione di gemme colorate che sembra connaturata in qualche modo con la psiche umana e quanto questa si fonde con elementi di progressione tipici dell'RPG viene ulteriormente esaltata. La geniale idea di base resta valida e si conferma piacevole come sempre, oltretutto incorniciata in una realizzazione tecnica ancora più curata e con vari dettagli aggiuntivi, ma l'ottimo quadro generale viene sporcato dalle tipiche derive deteriori del free-to-play che spingono al grinding, alle attese e infine agli acquisti in-app, a sbilanciare il tutto. È un peccato perché Puzzle Quest 3 è confezionato bene, con una piacevole grafica in 3D e una caratterizzazione interessante, ma le modifiche effettuate a gameplay e progressione sembrano più delle involuzioni che altro.

La brillantezza di Puzzle Quest: Challenge of the Warlords si è un po' persa negli anni, dopo l'ottimo Puzzle Quest 2 , appannandosi poi in una serie di digressioni più bigie come Magic: The Gathering Puzzle Quest e Marvel Puzzle Quest.

Una quindicina d'anni fa, Infinite Interactive ebbe un'idea geniale: perché non provare a mischiare la classica meccanica puzzle match-three con l'RPG fantasy? Nacque così il primo capitolo di una serie che ebbe poi notevole successo, arrivando infine a quest'ultima evoluzione che esaminiamo nella recensione di Puzzle Quest 3 . Come spesso accade, all'aumentare del successo non è propriamente corrisposto un miglioramento generale del gioco, che anzi ha seguito una parabola un po' incerta con il progressivo spegnersi dell'originalità che caratterizzata il capostipite e l'istituzione di una sorta di canone suggellato dalla nascita di un vero e proprio franchise con tanto di cross-over su licenza.

Si rileva poi un'altra variazione nella meccanica puzzle, in questo caso decisamente meno positiva: l'avversario non condivide, come nei capitoli precedenti, la stessa griglia che utilizziamo. Questo significa che l'associazione di gemme vale solo per noi, mentre il nemico si limita ad attaccare su una base standard lineare, togliendo un importante elemento tattico al gameplay. Nei capitoli precedenti si doveva infatti stare attenti a non fornire vantaggi all'avversario nello spostamento delle gemme e sfruttare in maniera più attenta ogni possibile combinazione durante il nostro turno, trasformando lo scontro in una vera e propria partita a scacchi, cosa che è stata completamente soppressa in Puzzle Quest 3.

RPG e gestione del personaggio

Puzzle Quest 3, schermata di selezione del personaggio

Al di là della fase puzzle del combattimento, il resto del tempo si passa sulla gestione del personaggio, che occupa una gran parte del gioco ed è anche quella su cui vertono gli elementi più critici, legati ai meccanismi free-to-play. Oltre all'incremento di livello del personaggio e alla conquista di armi, armature e magie, ottenendo materiali e pietre specifiche si possono effettuare potenziamenti ed evoluzioni per ognuna di queste categorie. Considerando che la possibilità di battere un nemico dipende in gran parte dal valore raggiunto dal giocatore in termini di livello del personaggio e dell'equipaggiamento, è chiaro come la progressione sia indissolubilmente legata ai meccanismi di evoluzione di questi elementi, per non parlare del PvP (elemento comunque minore) che può facilmente sfociare in un pay to win.

Tutte le ricompense significative, dalle armi ai materiali per l'upgrade, si ottengono soprattutto attraverso i forzieri alla fine degli scontri, ma per aprirli è necessario utilizzare delle rare chiavi, spendere gemme oppure inviare dei minion a completare missioni. Le prime due vie ricadono sostanzialmente nelle microtransazioni, perché si ottengono solo raramente giocando e possono essere invece acquistate facilmente con denaro reale, mentre la terza è la strada "gratuita", ma richiede delle attese anche molto lunghe. Altro problema è il fatto che solo alcuni forzieri possono essere conservati per essere aperti successivamente, con ulteriori slot che si acquistano solo attraverso l'abbonamento VIP. È facile vedere in tutto questo un complesso meccanismo volto a far spendere soldi in qualche modo, tra accesso VIP e micro-transazioni necessarie per tagliare le lunghe attese.