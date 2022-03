Forspoken, tutto quello che sappiamo dopo lo State of Play

L'assenza di informazioni e novità su Forspoken, l'ex Project Athia di Square Enix che sarebbe dovuto uscire a fine maggio, cioè tra poco più di due mesi, non faceva presagire nulla di buono. E infatti solo pochi giorni fa lo sviluppatore Luminous Productions ha dovuto ammettere che la nuova proprietà intellettuale, in lavorazione per PlayStation 5 e PC, aveva effettivamente bisogno di più tempo, ragion per cui si è fissata una nuova data di uscita, prevista ora per il prossimo 11 ottobre. Nel frattempo, però, non è che a Luminous siano rimasti con le mani in mano, tant'è che durante lo State of Play di ieri abbiamo rivisto il gioco con un nuovo trailer pieno di scene inedite.

Un po' di storia

Forspoken, Frey alle prese con un drago

A guardare bene il trailer dello State of Play, tutto sommato si capisce perché Luminous Productions abbia deciso di prendersi altri sei mesi di tempo: per quanto spettacolare e viscerale - l'effettistica sembra davvero strepitosa, soprattutto nei particellari - Forspoken appare ancora un po' acerbo in termini di fluidità e stabilità. Sul fronte della narrativa, invece, sembra che il gioco sia praticamente fatto e finito. Sono anni che Luminous Productions ci sta lavorando: lo studio fu fondato nel 2018 con lo specifico obiettivo di sfruttare il motore proprietario di Square Enix, lo stesso Luminous Engine su cui girava Final Fantasy XV, per realizzare solo titoli di nuova generazione.

Il director Takeshi Aramaki ha spiegato che le specifiche di PlayStation 5 - in particolare, la velocità di caricamento dei dati - si prestavano perfettamente alle dinamiche di un open world, e da lì è nato Project Athia, che poi ha cambiato titolo in Forspoken quando è stato svelato in via ufficiale nel 2020.

Tuttavia erano già anni che la storia era in stesura, anche perché non se ne stanno occupando propriamente i ragazzi di Luminous. Come abbiamo detto, Forspoken in un certo senso nasce da una costola di Final Fantasy XV, ragion per cui il primo passo nello sviluppo è stato esaminare tutto quello che funzionava e non funzionava nel divisivo action JRPG del 2016. E dato che a Square Enix non sono esattamente delle cime con l'open world - anche perché hanno avuto poche occasioni di lavorarci - e la storia che volevano raccontare aveva bisogno di un respiro più moderno, Luminous ha guardato all'Occidente. Il 10% circa del team non è nato in Giappone: può sembrare una percentuale ridicola, ma per gli standard di una compagnia nipponica è quasi monumentale. E tra i gaijin a lavoro su Forspoken ci sono soprattutto gli scrittori.

Gary Whitta, che ha firmato le sceneggiature di Codice Genesi e Rogue One: A Star Wars Story, si è occupato della prima stesura della trama insieme alla dialoghista Allison Rymer, mentre Amy Hennig - famosa per il suo lavoro su Uncharted e Jak and Dexter - l'ha rifinita insieme al collaboratore storico Todd Stashwick.

Forspoken, il gioco inizia a New York

Sembra che da Forspoken possiamo aspettarci una favola oscura che parla soprattutto della bellezza nell'imperfezione. Il mondo di Athia, in cui sarà catapultata la protagonista Frey, sembra un luogo idilliaco, ma in realtà sta venendo lentamente consumato dal Break, una sorta di nebbia che distorce e trasforma il paesaggio e tutti gli esseri viventi che investe. La stessa Frey - doppiata in lingua originale dall'attrice Ella Balinska, tra le protagoniste del reboot di Charlie's Angels uscito al cinema qualche anno fa - non è proprio quella che si potrebbe definire un'eroina. È un'orfana che è cresciuta saltando da una famiglia all'altra e che, appena adulta, sta cercando di farsi una vita a New York con la sola compagnia del suo gatto Homer quando un portale interdimensionale la trasporta ad Athia all'inizio del gioco.

Il direttore creativo Raio Mitsuno ha paragonato Forspoken a Il mago di Oz, perché effettivamente l'incipit ricorda molto l'immortale racconto di L. Frank Baum, solo che la nostra protagonista è molto meno solare della Dorothy che viveva nel Kansas. All'inizio della storia, Frey ha già il suo carico di problemi nel mondo reale della Grande Mela, e in più deve scoprire come mai è finita ad Athia e perché sembrerebbe essere immune al Break.

Forspoken, le Tanta sono le streghe che Frey dovrà sconfiggere

La buttiamo lì: magari c'entrano le sue origini, visto che è orfana? Un po' scontato, ma ci sta. Forspoken è una storia di "scoperta", ha spiegato Mitsuno a Game Informer: non solo di un nuovo mondo, ma anche di se stessi nel caso di Frey, che all'inizio dell'avventura sarà sola e spaesata coi suoi dubbi, le sue paure e davvero poca autostima. L'idea era quella di costruire un'antieroina in cui i giocatori potessero immedesimarsi; un personaggio imperfetto, cioè, che scopre il coraggio che non credeva neppure di avere mentre si relaziona con un mondo altrettanto imperfetto.

Le sottotrame e le missioni secondarie serviranno proprio a sviluppare Athia e Frey allo stesso tempo. Le Tanta, in particolare, non dovrebbero essere semplici boss da abbattere per proseguire nella campagna: queste streghe, che rappresentano le principali virtù dell'animo umano come la Forza e la Giustizia, sono state corrotte dal Break e hanno cominciato a esercitare la loro influenza negativa sul mondo. Aramaki ha mostrato a Game Informer l'incontro tra una di esse, la Tanta della Giustizia di nome Prav, e Frey: la nostra protagonista inizialmente si rifiuta di ucciderla, ma il fatto che Prav sia completamente sbroccata a causa del Break e la voglia morta per annegamento potrebbe costringerla a cambiare idea. Per sapere come finirà il loro scontro, però, dovremo aspettare ottobre.