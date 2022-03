King Arthur: Knight’s Tale è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

King Arthur: Knight's Tale, l'RPG tattico di Neocore Games, è stato rinviato. Previsto per il 29 marzo, gli sviluppatori hanno comunicato poche ore fa la notizia, con la nuova data di uscita del gioco fissata al 26 aprile. Insomma, fortunatamente parliamo di giusto un mese di attesa in più rispetto ai piani iniziali.

Come spiegato dal team di Neocore Games, queste settimane extra permetteranno agli sviluppatori di ultimare i lavori sul gioco, in particolare per quanto riguarda il doppiaggio e la localizzazione (purtroppo tra le lingue supportate non c'è l'italiano), oltre che per effettuare ulteriori testing, in modo da ripulire il codice da eventuali bug e imperfezioni varie.

King Arthur: Knight's Tale è attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam. La versione 1.0 offrirà la versione completa della campagna principale, con più di 30 eroi giocabili suddivisi in 6 classi differenti con cui affrontare più di 50 missioni differenti. Inoltre, il level cap verrà portato a 30 e ci saranno una modalità endgame per chi vorrà continuare a giocare dopo aver visto i titoli di coda della campagna.

King Arthur: Kinght's Tale è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato.