Elden Ring completato in meno di un'ora da uno speedrunner, è il nuovo record mondiale

LilAggy, uno speedrunner noto nella community dei giochi FromSoftware, ha completato Elden Ring in meno di un'ora, per la precisione 59 minuti e 38 secondi, aggiudicandosi l'attuale record mondiale. Nel player qui sotto potrete ammirare per intero questa impressionante impresa.

Elden Ring è disponibile da meno di due settimane nei negozi, con molti giocatori che stanno ancora esplorando la regione iniziale di Sepolcride e devono ancora battere il primo "vero" boss del gioco. Eppure là fuori la gara per il record mondiale è già iniziata, con gli speedrunner che stanno sviscerano il gioco da cima in fondo per scoprire nuove shortcut ed espedienti per tagliare preziosi secondi.

Considerando la vastità di Elden Ring, 59 minuti per arrivare ai titoli di coda sono un tempo impressionante, ma per LilAggy si può fare ancora meglio. "Ovviamente non è perfetto, ma non è male per un gioco vecchio di dodici giorni", afferma lo speedrunner.

Insomma, sicuramente nei prossimi mesi vedremo sicuramente altre imprese legate a Elden Ring, mano a mano che verranno scoperti nuovi glitch e barbatrucchi per ottimizzare ulteriormente le speedrun.

Nel frattempo se siete alle fasi iniziali del vostro viaggio nell'Interregno di Elden Ring, date uno sguardo alla nostra guida su dove trovare le migliori armi nella regione di Sepolcride.