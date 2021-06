Google Stadia Pro: giochi gratis di luglio 2021 svelati

Come ogni mese, la compagnia di Mountain View sta per rilasciare nuovi giochi gratis inclusi all'interno dell'abbonamento Pro di Google Stadia. Gli iscritti avranno accesso a quattro nuovi giochi, ovvero Moonlighter, Terraria, The Darkside Detective e Street Power Football.

Tutti i giochi gratis di Google Stadia Pro saranno disponibili a partire dal 1 luglio 2021. Inoltre, da domani - 30 giugno 2021 - non saranno più disponibili i seguenti giochi su Stadia Pro (se li avete già riscattati, potrete continuare a usarli fintanto che siete abbonati anche dopo la loro rimozione dal servizio):



Steamworld Dig

Ary & Secret of Seasons

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom

PIKUNIKU

Resident Evil 7: biohazard

Moonlighter è un gioco d'azione, esplorazione e raccolta di tesori di genere rogue-lite. Terraria è un "Minecraft in 2D", ed è quindi fondato sulla raccolta di risorse e sulla costruzione. The Darkside Detective è un'avventura punta e clicca che propone 9 mini-casi a base di misteri e occulto. Street Power Football è un gioco di calcio di strada con sei modalità.

Oltre ai giochi gratis di Google Stadia Pro, la piattaforma cloud accoglierà anche Tom Clancy's Rainbow Six Siege a partire dal 30 giugno 2021. Il 29 luglio 2021, invece, sarà rilasciato Get Packed: Fully Loaded, una versione espansa di Get Packed con due campagne aggiuntive, nuovi livelli competitivi, nuovi costumi e cappelli e "molto altro". Se si possiede già il gioco su Stadia, la versione espansa sarà gratis. Infine, gli sconti di Stadia tornano a partire dal 30 giugno 2021.

Vi ricordiamo anche che ora Google Stadia è disponibile su Chromecast.