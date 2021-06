Pokémon Unite, nuovo video di gameplay catturato su Nintendo Switch

Pokémon Unite si mostra con un nuovo video di gameplay, della durata di quasi dodici minuti, catturato su Nintendo Switch dalla redazione di Game Informer.

Come avrete probabilmente letto nella nostra anteprima di Pokémon Unite, ci troviamo di fronte a uno spin-off che utilizza le meccaniche tipiche dei MOBA per coinvolgerci in frenetiche battaglie cinque-contro-cinque.

Al comando dei più celebri Pokémon, suddivisi in categorie sulla base della tipologia e delle caratteristiche, dovremo cercare di eliminare le torri della squadra avversaria nell'ambito di uno scenario lineare.

Fra minion, barriere energetiche e scontri senza esclusione di colpi, tutte le prerogative del genere vengono rigorosamente rispettate, aggiungendo però all'esperienza l'indubbio fascino dei personaggi della serie Nintendo.

Pokémon Unite sarà disponibile nel corso del mese di luglio su Nintendo Switch e poi a settembre sui dispositivi iOS e Android.