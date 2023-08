Gothic 3: aggiornamento sullo stato dei lavori del Community Story Project

Per chi non lo conoscesse, il Community Story Project "è un progetto che ha l'obiettivo di migliorare la storia un po' deludente di Gothic 3 ed espanderla." Gli sviluppatori, tutti appassionati della serie creata da Piranha Bytes , vogliono migliorare la trama principale, il sistema delle fazioni, i riferimenti, il bilanciamento di gioco, la grafica e la colonna sonora. Insomma, si tratta di un lavoro mastodontico, che non per niente va avanti da anni.

Lo stato dei lavori

Un'immagine del CSP

Nell'intervista, davvero molto lunga, il Community Story Team non si è sbilanciato fornendo date d'uscita, ma ha spiegato come funziona la lavorazione del progetto, che sarà dichiarato completato al 100% quando tutti i task presenti in un file Excel usato intrnamente avranno raggiunto quel livello di completamento:

"Esiste un foglio di calcolo Excel, che indica in dettaglio lo stato ed il progresso complessivo di tutte le parti del progetto. Quando questo foglio di calcolo indicherà che tutti i punti sono giunti al 100%, significa che il progetto sarà completo."

Il Community Story Team ha anche spiegato come ciascuno degli sviluppatori al lavoro per realizzarlo abbia i suoi tempi e le sue motivazioni, con molti che si sono allontanati e altrettanti che si sono uniti al progetto.

Inoltre ha anche specificato che Piranha Bytes non ha contribuito, nonostante ci siano stati dei contatti: "Qualche anno fa, Robespier si è messo in contatto con Sascha Henrichse gli ha descritto il nostro progetto. Era stato appena pubblicato il primo teaser del Gothic Remake. Durante la loro conversazione, hanno trattato vari temi legati allo sviluppo del progetto, ma in generale questo non ha mai avuto effetti concreti sullo sviluppo. Alla fin fine, il team del CSP non ha mai sentito l'esigenza di ottenere il sostegno dei Piranha Bytes, né ricevere il loro aiuto sotto forma di supervisione o consulenze. Il CSP è un progetto che nasce dalla community ed è giusto che rimanga tale."

Naturalmente i temi trattati nell'intervista vanno molto più a fondo di ciò che il Community Story Project intende essere. Se volete saperne di più e volete essere aggiornati sullo stato dei lavori, cliccate qui.

Gothic 3 fu purtroppo pubblicato in uno stato abbastanza pietoso, a causa delle pressioni dell'editore per farlo uscire al più presto. La comunità non si è data comunque per vinta e ha lavorato per modificare e sistemare il gioco con diversi progetti, uno dei quali, probabilmente il più promettente, è il CSP.