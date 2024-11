La GPU ASUS TUF Gaming RX 7900 XT OC è in offerta su Amazon per il Black Friday

Amazon Italia ha dato via alle offerte per il Black Friday 2024, con una valanga di promozioni su tantissimi prodotti di vario genere che saranno attive dal 21 novembre al 2 dicembre. Se state pensando di fare un upgrade del vostro PC o di assemblarne uno potrebbe farvi gola lo sconto sulla scheda grafica ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 7900 XT OC Edition. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato per questa GPU è di 819 euro, mentre al momento è in promozione a 773,99 euro, con un risparmio di 45 euro. Il prodotto è venduto e spedito Amazon.it.