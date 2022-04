GPU RTX serie 30 a prezzi vantaggiosi con l'iniziativa "Pronte e in Stock" di Nvidia

Nonostante la disponibilità sul mercato delle schede video GeForce RTX sia sensibilmente migliorata rispetto ad alcuni mesi fa, in tanti ancora non riescono ad acquistare una GPU a condizioni vantaggiose. A tal proposito Nvidia ha dato via all'interessante iniziativa "Pronte e in Stock" che permette ai giocatori di acquistare in Italia le schede RTX serie 30 ai prezzi più convenienti.

L'impegno di Nvidia è quello di garantire la disponibilità delle sue GPU nel mercato italiano e a condizioni vantaggiose, soddisfacendo le esigenze di tutti, da chi cerca un prodotto entry level a chi vuole il top di gamma.

Nello specifico con il programma "Pronte e in Stock" l'azienda segnala agli utenti le promozioni del momento per acquistare una scheda video a prezzi ragionevoli presso i rivenditori partner dell'iniziativa.

Attualmente queste sono le offerte attualmente attive in Italia per le GPU Nvidia e PC pre-assemblati:

Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 OC 8G, disponibile presso AK Informatica - al prezzo di 849,00€

Zotac GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB, disponibile presso Next - al prezzo di 1.999,00€

Zotac GeForce RTX 3080 Trinity OC LHR 12GB, disponibile presso Next - al prezzo di 1.189,00€

PC NEXT GAMING NBOX 68, con GeForce RTX 3060 16GB DDR4, Intel i5-10400, SSD 500GB, disponibile presso Next - al prezzo di 1.199,00€

PC NEXT GAMING NBOX 50, con GeForce RTX 3070 16GB DDR4, Intel i7-9700K, SSD 512GB, disponibile presso Next - al prezzo di 1.799,00€

Per maggiori informazioni sul programma "Pronte e in Stock" vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale di Nvidia, raggiungibile a questo indirizzo. Questa pagina inoltre verrà aggiornata costantemente proponendo un numero maggiore di prodotti.

Che ne pensate, approfitterete di questa iniziativa per acquistare una scheda video Nvidia RTX?