ESL Italia Championship 2022 in partenza con Apex Legends, Pokémon Unite e Gran Turismo

ESL Italia Championship, una delle massime competizioni italiane per quanto riguarda il mondo eSport, annuncia l'avvio dell'edizione 2022 in collaborazione con Euronics e incentrandosi principalmente su tre giochi: Apex Legends, Pokémon Unite e Gran Turismo 7.

L'avvio del campionato italiano avviene in contemporanea con la giornata inaugurale del Comicon 2022 alla Mostra D'Oltremare di Napoli, ovvero oggi, 22 aprile 2022. Il più longevo campionato italiano dedicato al mondo Esport è giunto alla 17° edizione e anche quest'anno conta sul supporto di Euronics come sponsor principale dell'evento.

La competizione è guidata da ESL e da ProGaming Italia, con supporto da parte di Open Fiber, Main Partner del campionato, e dalla catena di rivenditori di prodotti di elettronica Euronics che fa da main sponsor per l'evento.

I giochi protagonisti dell'ESL Italia Championship 2022 sono Apex Legends, Pokémon Unite e Gran Turismo, che faranno da oggetto di sfida fra i giocatori all'interno della competizione eSport.

ESL Italia Championship, il logo della competizione

Il concetto principale, anche in questo caso, è partire dall'ambiente amatoriale per arrivare ai professionisti: protagonisti assoluti di quest'anno sono infatti i migliori player amatoriali che puntano a entrare nel panorama professionistico, insieme a due team di proplayer tra i più famosi in Italia: i Samsung Morning Stars e gli Outplayed.

Le sfide verteranno su Apex Legends, Pokémon Unite e Gran Turismo in un campionato cross platform che comprende PC e console, con la possibilità di aggiudicarsi un montepremi complessivo di 19.900€ in denaro.

"Avere tra i nostri asset il campionato Esport più longevo d'Italia è per noi un grande motivo di orgoglio. In 17 anni il mondo del gaming competitivo è cambiato tantissimo e con ESL Italia Championship abbiamo contribuito alla crescita della scena competitiva Esportiva italiana e consolidato sempre di più il rapporto tra players, communities e Brand" afferma Daniel Schmidhofer, CEO di ProGaming Italia.

Le tappe principali del campionato vanno dal Comicon alla Milan Games Week: le fasi di qualifiche aperte che prendono il via oggi - 22 aprile - saranno 4 per ciascun titolo e verranno trasmesse in streaming sui canali ufficiali delle community di riferimento, Pokèmon Millennium per il titolo Pokémon Unite e Racing Team Italia per il titolo Gran Turismo. Le qualificazioni dedicate ad Apex Legends saranno invece trasmesse sul canale Twitch di ESL Italia e gestite da EGA TV. Conclusa questa fase, seguiranno 3 GroupStage (seminifinali) tra settembre e ottobre 2022, fino ad arrivare alla tappa conclusiva che avrà luogo nel corso della Milano Games Week di novembre 2022.