Nintendo Switch Sports, un video musicale mostra il gioco con il suo tema principale

Nintendo Switch Sports torna a mostrarsi, a breve distanza dalla sua uscita sul mercato, con una sorta di video musicale che presenta il tema principale del gioco, accompagnato da varie scene tratte da questo, tanto per farci entrare meglio nelle atmosfere di questo erede del celebre Wii Sports.

Con la data d'uscita fissata per il 29 aprile 2022 e ormai molto vicina, il video in questione effettua una panoramica sulle varie ambientazioni e campi di gioco presenti in Nintendo Switch Sports, dandoci modo di vedere da vicino alcuni elementi di questa nuova simulazione sportiva arcade basata su 6 discipline, almeno all'inizio.

Come riferito già in precedenza, questi sono gli sport presenti all'interno di Nintendo Switch Sports al lancio del gioco:

Tennis

Bowling

Chanbara

Calcio

Badminton

Pallavolo

Oltre alle 6 discipline di base verrà aggiunto un settimo sport già in autunno con l'add-on gratuito dedicato al golf, ma altri arriveranno in seguito visto che due sport inediti sono già stati scoperti da un dataminer, a dimostrazione di come ulteriori aggiunte arriveranno probabilmente in seguito, tra update gratis e altro.

Nintendo Switch Sports contiene il multiplayer in locale e online, con sfide dirette e campionati a cui prendere parte, con un sistema di progressione dei giocatori tra multiplayer e single player. Potete conoscere meglio il gioco leggendo il nostro nuovo provato di Nintendo Switch Sports.