Granblue Fantasy: Versus Rising, un trailer mostra le abilità di 2B da NieR: Automata

Arc System Works e il pubblisher Cygames hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Granblue Fantasy: Versus Rising dedicato al personaggio di 2B da NieR: Automata che da domani, 20 febbraio, entrerà a far parte del roster del picchiaduro.

Come possiamo vedere nel filmato, 2B in battaglia utilizza un moveset che ricorda molto quello del gioco originale di Yoko Taro. La bella androide, infatti, può attaccare con varie armi come katane e spadoni e sfruttare il Pod 042 per sparare delle raffiche di proiettili o eseguire attacchi combinati.