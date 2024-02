Die by the Blade: un trailer svela la data di uscita dell'erede di Bushido Blade su PS5, Xbox e PC

Il filmato offre un assaggio del gameplay basato su violenti scontri 1 vs 1 all'arma bianca, come katane, pugnali e lance), all'insegna di decapitazioni e mutilamenti. Non mancherà chiaramente la possibilità di affrontare avversari online con il multiplayer online e locale, con la possibilità di prendere parte anche a dei tornei, nonché la personalizzazione delle armi e i costumi dei personaggi. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di Die by the Blade che abbiamo pubblicato lo scorso anno.

Dopo un lungo periodo di silenzio radar, gli sviluppatori di Triple Hill Interactive e Toko Midori Games hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Die by the Blade , l'erede spirituale di Bushido Blade, svelando l'uscita ufficiale del gioco. Sarà disponibile su PC via Steam ed Epic Games Store a partire dal 16 maggio 2024 , con quelle PlayStation e Xbox a seguire nel mese di ottobre . Nessun aggiornamento, invece, sulla versione Nintendo Switch annunciata in precedenza.

Un messaggio dagli sviluppatori

Il nuovo trailer e la data di uscita di Die by The Blade è stato accompagnato da un lungo post da parte degli sviluppatori dove si scusano con i fan per l'attesa e il silenzio radar degli ultimi mesi, spiegando che ciò è dovuto alle lunghe negoziazioni che sono state necessarie per riacquistare i diritti del progetto dal publisher e per assicurarsi fondi aggiuntivi da parte degli investitori per completare lo sviluppo del gioco.

Ora che queste problematiche sono state risolte, gli sviluppatori affermano che Die by the Blade non subirà ulteriori ritardi e dunque arriverà puntuale il 16 maggio su PC e successivamente a ottobre su PlayStation e Xbox.