Elgato Stream Deck + è ora in sconto su Amazon Italia al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Elgato Stream Deck + . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più basso recente è del 19%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 221.19€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Elgato Stream Deck +

Elgato Stream Deck +

Elgato Stream Deck + dispone di tasti LCD, di una striscia tattile e manopole per gestire audio, video, illuminazione e non solo. Permette la massima personalizzazione, così da assicurare la massima utilità e chiarezza durante lo streaming.

Disponge di plug-in per Elgato Wave Link, Camera Hub, Control Center, OBS, Twitch, YouTube, Twitter, Discord, Spotify, Philips Hue e non solo. Con lo store interno di Steam Deck è possibile scaricare i plug-in, icone, brani gratuiti, effetti speciali e non solo.