Tomb Raider I-II-III Remastered: in arrivo un Vol. 2 con altri giochi? Lo suggerisce un indizio

Un indizio ben nascosto all'interno della Tomb Raider I-II-III Remastered sembrerebbe suggerire l'arrivo in futuro di una seconda raccolta di remaster delle vecchie avventure di Lara Croft.

Come segnalato dall'utente Dan the Dan su X | Twitter, nello schermo dell'immagine qui sotto è possibile notare due dettagli particolari. Il primo è la sequenza di numeri 02142024 nell'angolo in alto a sinistra, che coincide con la data di uscita di Tomb Raider I-II-III nel formato americano (02/14/2024). Il secondo, invece, sono le coordinate "29.9798 N, 31.1342 E" che seguono la parla "NEXT".

Le coordinate corrispondono alla posizione della Grande Piramide di Giza, una delle ambientazioni esplorate da Lara Croft nel quarto capitolo della serie, ovvero Tomb Raider: The Last Revelation, pubblicato nel 1999.

La teoria è dunque è che ad Aspyr stia suggerendo indirettamente l'arrivo di una seconda raccolta di remaster di Tomb Raider che potrebbe includere il già citato The Last Revelation, Chronicles e The Angel of Darkness, andando dunque a completare il filone di giochi classici di Core Design. Staremo a vedere.