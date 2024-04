Heading Out, nuovo trailer del gameplay per il gioco di guida noir

Heading Out, l'affascinante gioco di guida in stile noir sviluppato da Serious Sim e prodotto da Saber Interactive, si mostra con un nuovo trailer del gameplay che offre una panoramica sull'azione in-game.

In uscita il 7 maggio su PC, Heading Out ci metterà al volante di una muscle car americana nell'ambito di un'avventura on the road che trae ispirazione da grandi classici cinematografici come Thelma & Louise e Punto Zero.

Nel gioco vestiremo i panni di un uomo in fuga dalla polizia, che attraversa l'intero paese a bordo della sua auto e lungo il tragitto incontra persone che può decidere di aiutare o meno, deve mettere a punto il veicolo e fare attenzione alle spese.