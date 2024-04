Xiaomi 14 e 14 Ultra in sconto con un coupon su Amazon Italia

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento dello smartphone Xiaomi 14 e 14 Ultra. L'offerta attuale garantisce uno sconto di 100€ e 150€, rispettivamente, utilizzando il coupon che trovate fino a esaurimento scorte sotto il prezzo su Amazon (il prezzo scontato appare in fase di pagamento, è normale che nella pagina di Amazon il prezzo non cambi dopo che avete fatto click sul coupon). Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto (il prezzo che vedete tiene già conto del coupon). Il prezzo attuale è il più basso proposto sulla piattaforma. La spedizione è gestita da Amazon.