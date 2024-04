Fight Night, il nuovo gioco della serie verrà annunciato quest'anno per un rumor

Il chiacchierato nuovo gioco della serie Fight Night pare verrà annunciato quest'anno da Electronic Arts: lo riporta un rumor confermato dal leaker Nick Baker, che aveva già anticipato la produzione del titolo nel 2021.

Per la precisione, Baker aveva parlato di un nuovo gioco di Fight Night in arrivo da EA Canada ma solo dopo UFC 5, e come sappiamo l'ultimo episodio del simulatore di MMA su licenza ufficiale UFC è stato pubblicato alla fine del 2023.

Il rumor spuntato nelle scorse ore riferisce che, stando ad alcune fonti, l'annuncio del prossimo Fight Night avverrà nel corso di quest'anno e alcuni atleti come Jaron Ennis e Raymond Ford avrebbero già stipulato un accordo di collaborazione per comparire nel gioco.