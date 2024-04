Horizon Forbidden West per PC, nuovo aggiornamento disponibile: le novità della patch 1.2

Horizon Forbidden West ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento su PC: lo ha annunciato Guerrilla Games, rivelando le novità introdotte con la patch 1.2, fra cui alcuni miglioramenti tesi a eliminare gli episodi di stuttering in determinati scenari.

Entrato nella top 10 dei giochi più venduti negli USA, Horizon Forbidden West per PC si è presentato fin dal day one in splendida forma, ma nonostante ciò il team di Nixxes sta affrontando con precisione e puntualità questa fase post-lancio, realizzando upgrade che vanno a rifinire ulteriormente l'esperienza.

"L'aggiornamento di oggi per Horizon Forbidden West Complete Edition migliora ulteriormente la stabilità e introduce correzioni di bug e ottimizzazioni basate sul feedback dei giocatori", si legge nel post ufficiale.

"Questa patch risolve gli stutter che potevano verificarsi in luoghi specifici e risolve i problemi visivi della mappa che potevano verificarsi con le schede grafiche AMD Radeon RX 6000."

"I team di Nixxes e Guerrilla continuano a monitorare attentamente le segnalazioni. Abbiamo in cantiere altri aggiornamenti che includono ottimizzazioni delle prestazioni. Grazie a tutti per aver giocato e per aver condiviso i feedback che ci aiutano a migliorare ulteriormente l'esperienza!"