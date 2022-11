High on Life: un video gameplay di 25 minuti dell'FPS in arrivo su PC e Xbox Game Pass

High On Life torna a mostrarsi oggi un lungo video gameplay di 25 minuti pubblicato dal canale YouTube di GameStop, che permette dunque di dare uno sguardo alle dinamiche di gioco dello sparatutto fantascientifico ricco di humor realizzato da Squanch Games e da Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty.

Nel filmato il protagonista atterra su un pianeta desertico per dare la caccia a Douglas, un ricercato che ha stabilito il suo covo nella città di Dreg, mostrando un mix di fasi esplorative e combattimenti. Non mancano poi situazioni assurde, come quando il nostro eroe verrà invitato nella città in miniatura "Little Cutie Town", causando involontariamente (?) un disastro.

In High on Life vestiremo i panni di un cacciatore di taglie spaziale improvvisato in cerca di vendetta con un cartello della droga alieno, che ha pensato bene di utilizzare la razza umana come ingrediente speciale per uno stupefacente chiamato Hyperbong. Per riuscire in questa impresa stringeremo un'alleanza con i Gatliani, degli alieni in grado di assumere le sembianze di pistole e altri strumenti di morte parlanti.

Le dinamiche sono quelle di un FPS con una spolverata di elementi GDR che punta molto sulla comicità, dato che ogni arma parlante non si farà problemi a commentare in modo irriverente le azioni del protagonista o perdersi in dialoghi assurdi. Non a caso, fin dall'annuncio il gioco ha attirato un certo interesse per via dello stile visivo e i toni sopra le righe della produzione, caratterizzata dal black humor tipico di Rick and Morty. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato di High on Life.

High on Life sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 13 dicembre 2022 e sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.