Ho Mobile: 70GB, minuti ed SMS nell'offerta upselling

Nel momento in cui scriviamo l'operatore Ho Mobile, semivirtuale nato da Vodafone Italia, ha dato il via ad un'iniziativa upselling per i suoi già clienti: fondamentalmente, questi ultimi potranno "potenziare" la propria offerta mensile, passando ad una superiore.

L'offerta upselling in questione di Ho Mobile propone 70 GIGA di internet mensili, minuti illimitati ed SMS altrettanto illimitati, al prezzo 6,99 euro al mese o di 9,99 euro al mese; questo dettaglio varia infatti a seconda dell'offerta precedente del cliente e verrà specificata da Mobile in un secondo momento.

Per accedere all'iniziativa sarà possibile contattare il servizio clienti di Ho Mobile oppure recarsi nell'App e selezionare la voce La Mia Offerta, quindi Cambia Offerta. Generalmente gli aumenti nei costi di queste offerte, tutte opzionali, sono di 2 o 3 euro al mese, a fronte di GIGA aumentati.