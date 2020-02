Age of Empires ha venduto 25 milioni di copie e generato un miliardo di guadagni

La serie di Age of Empire ha generato dal 1997 ad oggi più di un miliardo di guadagni, vendendo oltre 25 milioni di copie.



Questi dati sono emersi in un post di Big Movement Gaming, una compagnia che al suo interno conta il co-creatore di Age of Empires Brian Sullivan. Parlando delle sue esperienze lavorative passate, BMG afferma che Age of Empires ha venduto 25 milioni di copie e generato un miliardo di dollari di guadagni.



Numeri impressionanti, ma probabilmente in linea con l'importanza di una serie nata nel 1997 e che gli anni ha visto arrivare su PC tre episodi ufficiali, uno in arrivo forse anche su Xbox One e cinque spin-off. La recensione di Age of Empires 2: Definitive Edition ha evidenziato come anche le versioni rimasterizzate di questi classici, in arrivo da qualche anno a questa parte su PC, sono prodotti ancora assolutamente validi, che hanno perso poco del fascino che ha sempre contraddistinto la serie.



Confrontando i numeri postati in queste ore con quelli diffusi da Edge in occasione della chiusure dello storico sviluppatore Ensemble Studios, emerge come queste riedizioni stiano avendo un ottimo successo. Da 2009 a oggi, infatti, la serie ha venduto circa 5 milioni di copie. Considerando che nel frattempo non sono usciti capitoli della serie principale, si può assumere che tale quota sia stata raggiunta quasi tutta grazie a Age of Empires: Definitive Edition e Age of Empires 2: Definitive Edition.



La serie, dunque, appare in splendida forma in vista dell'attesissimo Age of Empires IV. Il primo gioco inedito dal 2005, atteso come il messia dai fan di vecchia data, ma anche per questo carico di molte aspettative.



