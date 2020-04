Ho Mobile, ricarica gratis per i ritardi legati al coronavirus: dettagli e come ottenerla

Nelle scorse settimane i nuovi clienti di Ho Mobile hanno riscontrato alcuni problemi durante il procedimento di video identificazione per l'attivazione delle nuove SIM dell'operatore, nonché ritardi nella consegna delle stesse. Problematiche comunque comprensibili, nei tristi tempi del coronavirus: ad ogni modo Ho Mobile ha promesso una compensazione, cioè una ricarica gratis.

Alcuni dei nuovi clienti di Ho Mobile potranno insomma ricevere una ricarica gratis, un regalo che di certo verrà apprezzato. La ricarica gratuita, è bene ribadirlo, sarà garantita solo ad alcuni dei nuovi clienti, e non anche ai già clienti.

Per ottenere la ricarica gratis bisognerà attendere una comunicazione ufficiale via mail da parte di Ho Mobile: a riceverla saranno coloro che nelle ultime settimane nel periodo di coronavirus hanno subito ritardi nella consegna delle SIM o problemi nella fase di video riconoscimento per l'attivazione. Nella mail in questione verranno poi chiariti gli altri pochi dettagli da tenere presente fondamentalmente Ho Mobile garantirà un rinnovo mensile senza spesa da parte del cliente.

Ho Mobile ha approfittato dell'occasione anche per scusarsi con tutti i suoi clienti, confermando che sta facendo il possibile per risolvere al più presto tutte le problematiche presenti: la pandemia e la quarantena hanno messa a dura prova anche l'operatore virtuale di Vodafone.