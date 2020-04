Dragon Ball Z: Kakarot, teaser trailer per il DLC di Dragon Ball Super

Dragon Ball Z: Kakarot continuerà ad essere supportato da Bandai Namco nel prossimo periodo, garantendo così tante ore di gioco a tutti i giocatori che hanno creduto nel nuovo videogioco dedicato al franchise di Akira Toriyama. Oggi possiamo finalmente mostrarvi il primo teaser trailer dedicato a Dragon Ball Super.

Come saprete, la trama Dragon Ball Z: Kakarot copre tutti gli archi narrativi della Serie Z, da Radish a Majin Bu. Dopo l'aggiornamento gratuito che ha introdotto la macchina del tempo, la prima espansione verrà proposta come DLC dedicato a Dragon Ball Super, precisamente all'arco narrativo della Battaglia degli Dei: in quell'occasione furono poste le basi per la serie Super, come la presenza del Dio della Distruzione Bills (o Beerus) e l'esistenza del Super Saiyan God (con i capelli rossi). Non sappiamo se a questo DLC ne seguiranno degli altri, ma intanto potete godervi un primo video. Breve, certo, ma vi mostrerà il Super Saiyan God e Beerus con la grafica di Dragon Ball Z: Kakarot.

Manca una data di lancio precisa per il DLC di Dragon Ball Super di Dragon Ball Z: Kakarot, attualmente previsto per una generica "primavera 2020". Maggiori informazioni arriveranno da Bandai Namco in un secondo momento, forse non manca neppure troppo.

DBZ: Kakarot - Battle Of Gods | DLC (part 1) Teaser! pic.twitter.com/eSqw2mExks — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) March 31, 2020