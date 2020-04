Coronavirus: il Governatore De Luca combatte le feste di laurea come Space Invaders

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca si trasforma in un esilarante clone di Space Invaders per combattere le feste di laurea vietate in queste settimane per frenare l'emergenza coronavirus.

La combinazione tra le colorite dichiarazioni di molti nostri politici locali e il tanto tempo libero a disposizione di molti non poteva che dar vita a trovate spassose. Se le retate del Sindaco di Bari in stile Pokémon erano già ottime, con questo De Luca che combatte le feste di laurea in stile Space Invaders si raggiungono livelli elevatissimi.

Non per la realizzazione tecnica, ci mancherebbe, il tutto è piuttosto grezzo, quanto per l'idea di fondo, gli effetti sonori e l'epico finale. Provate, infatti, a terminare un livello: il tagliente umorismo del Governatore vi accoglierà con una delle sue uscite più divertenti.

De Luca, infatti, analizzando il fatto che molti suoi concittadini non rispettavano la quarantena per andare alle feste di laurea di amici e parenti, aveva così commentato: "Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe organizzare una festa di laurea. Vi mandiamo i carabinieri, ve li mandiamo con il lanciafiamme." Potevano affermazioni di questo genere non vere sfruttare in un videogioco?

Per poter giocare a questo divertente clone occorre andare a questo indirizzo: e ricordate, nulla è più buono dell'odore del Napalm alle feste di laurea.