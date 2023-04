Horizon Forbidden West: Burning Shores non verrà pubblicato in Russia

Sony ha deciso di non pubblicare più l'espansione Burning Shores di Horizon Forbidden West in Russia, bloccando la pagina del gioco su PlayStation Store e annullando i preordini già effettuati.

La conferma arriva dal portale The Games Proof e diverse segnalazioni su Reddit, dove apprendiamo per l'appunto che Sony non solo ha bloccato e rimosso la pagina del DLC dal PlayStation Store Russo, ma sta anche annullando e rimborsando i preordini già effettuati, il tutto accompagnato da un messaggio in cui afferma che non venderà il prodotto sul suolo russo.

Al momento l'unico modo per i giocatori russi di giocare a Horizon Forbidden West: Burning Shores è quello di creare un secondo account con una regione differente, ad esempio la Turchia, e successivamente lanciare il gioco e l'espansione dal proprio account principale, come suggerito da alcuni utenti su Reddit.

Al momento Sony non ha diramato un comunicato ufficiale in cui spiega i motivi dietro a questa decisione. Supponiamo che sia stata presa per via della guerra in Ucraina, che ha spinto molte compagnie videoludiche a limitare il proprio supporto in Russia. Ad esempio, pochi giorni fa la pagina Steam di Starfield ha rimosso ogni riferimento alla localizzazione in russo dei sottotitoli, segno che non saranno più presenti al lancio del gioco.

Prima di lascarvi vi ricordiamo che Horizon Forbidden West: Burning Shores sarà disponibile solo su PS5 a partire dal 19 aprile.