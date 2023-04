Starfield non sarà più localizzato in russo, stando alla pagina Steam

Tramite un aggiornamento della pagina ufficiale di Starfield su Steam il russo è stato rimosso dalla lista delle lingue supportate per la localizzazione dei testi e dell'interfaccia di gioco.

Questo dettaglio è stato segnalato dal portale di PCGamesN, che ha notato che nell'elenco dei cambiamenti dell'update della pagina Steam avvenuto ieri, 11 aprile, sono stati rimossi i sottotitoli in russo.

Al momento non sono chiari i motivi dietro la decisione di Bethesda di non includere i sottotitoli in questa lingua. Possiamo solo suppore che sia stata presa per via della guerra in Ucraina, che ha spinto molte compagnie, anche in ambito videoludico, a limitare il proprio supporto in Russia. Altri titoli Bethesda, come ad esempio Redfall, Fallout 4 e The Elder Scrolls V: Skyrim, supportano la localizzazione in russo dei sottotitoli e in alcuni casi anche per il doppiaggio.

Per completezza ricordiamo anche che Starfield avrà i sottotitoli in italiano, ma non il doppiaggio, che sarà disponibile solo in inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese.

Vi ricordiamo che il lancio di Starfield è fissato al 6 settembre 2023 per PC e Xbox Series X|S. Sarà incluso fin dal day one nel catalogo del Game Pass di Microsoft.