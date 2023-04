Xbox: Ubisoft+ sembrerebbe interessare a pochissimi giocatori, stando a un sondaggio

Stando a un sondaggio realizzato dal portale TrueAchievements sono davvero pochissimi i giocatori Xbox che sono interessati ad abbonarsi a Ubisoft+ ora che è disponibile su Xbox Series X|S.

Premettiamo che non si tratta di dati da prendere alla lettera, anche perché sono estrapolati da un campione di poco più di 4.200 votanti, laddove i giocatori verdecrociati sono milioni. Detto questo i risultati sono piuttosto netti.

Ben il 90,81% (3.826 voti) infatti dichiara non essere interessata a Ubisoft+, contro solo il 2,42% (102 voti) che afferma di essersi abbonato o che lo farà nel prossimo futuro. Infine il 6,76% ha votato di non "essere sicuro".

Per chi non lo sapesse, Ubisoft+ è un servizio in abbonamento che al prezzo di 17,99 euro al mese permette di accedere a un vasto catalogo di giochi del publisher francese, anche al lancio, inclusi DLC e vari bonus aggiuntivi. Su Xbox il catalogo include più di 60 giochi, mentre su PC sono oltre 100. Vale la pena ricordare inoltre che il servizio è multi-access, ovvero con la sottoscrizione su Xbox si può accedere anche al catalogo PC e viceversa.

Forse è proprio il prezzo ad aver fatto desistere la maggior parte dei votanti al sondaggio, considerando che a 12,99 euro è possibile abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate (anche di meno per la versione solo PC o console) che già da solo permette di accedere a oltre 500 giochi, con un'offerta sicuramente più variegata quanto a generi e publisher. Probabilmente in molti si ritengono già soddisfatti dal catalogo del servizio di Microsoft e non vedono il motivo per abbonarsi (anche) a quello di Ubisoft.

Tuttavia non è escluso che l'interesse verso Ubisoft+ non possa aumentare nel tempo mano a mano mano che il catalogo si espanderà con un numero maggiori di titoli, incluse nuove uscite come Assassin's Creed Mirage, giusto per citarne uno. Staremo a vedere.

E voi cosa ne pensate, siete interessati a Ubisoft+ su Xbox? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.