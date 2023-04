The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ecco gli accessori Hori a tema per Switch

Con il lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ormai dietro l'angolo, l'azienda giapponese Hori ha svelato una gamma di accessori a tema per Nintendo Switch, inclusi due coppie di controller.

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto, la linea di prodotti Hori per Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, include (da sinistra verso destra) uno stand multifunzione (venduto a 1.980 yen, circa 13,3 euro), una custodia larga color nero e oro per la console (3.180 yen, 21,4 euro), un paio di controller in formato Split Pad Pro (6.480 yen, circa 43,6 euro), una custodia bianca e oro taglia media (2.990 yen, circa 20,2 euro) e infine un altro paio di controller in formato Split Pad Slim (5.980 yen, circa 40,24 euro).

Questi prodotti, che vanno ad affiancarsi a Switch OLED e Controller Pro in edizione speciale svelati da Nintendo poche settimane fa, saranno disponibili al lancio del gioco, fissato per il 12 maggio 2023. Per il momento sono stati confermati solo per il mercato del Sol Levante, ma spesso gli accessori di Hori arrivano anche nei nostri lidi, dunque se siete interessati vi consigliamo di tenere sotto controllo il vostro rivenditore di fiducia.

Rimanendo in tema, ieri sono state pubblicate cinque nuove immagini di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con protagonisti i personaggi mostrati nell'ultimo trailer.