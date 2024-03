Horizon Forbidden West, PC VS PS5 in un nuovo video confronto: il risultato sorprende

Sostanzialmente, la vera differenza a livello visivo risiede nella capacità di determinate configurazioni di far girare l'esperienza a 60 fps e oltre mantenendo i dettagli al massimo , sfruttando eventualmente anche il fondamentale contributo delle tecnologie di upscaling supportate per raggiungere tale obiettivo.

Come abbiamo infatti raccontato nella recensione di Horizon Forbidden West per PC , l'edizione Steam utilizza gli stessi preset della modalità risoluzione su PlayStation 5 , andando a variare unicamente la qualità delle texture e il relativo filtro: un traguardo straordinario, se consideriamo la differenza di prezzo fra le due macchine.

Un lavoro encomiabile

Insomma, non c'è alcun dubbio che Nixxes abbia svolto un lavoro encomiabile con la conversione di Horizon Forbidden West per PC, confermando l'ormai grande esperienza e il talento di un team di sviluppo che non a caso Sony ha voluto acquisire nel 2021.

Un paio di giorni fa abbiamo ragionato sulla qualità di questo progetto e su come possa rappresentare un nuovo punto di partenza per PlayStation su PC, nell'ambito di una strategia multipiattaforma destinata a prendere sempre più piede e a essere considerata in partenza.