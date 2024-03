Dredge festeggia il primo anniversario con un teaser della prossima espansione e beneficenza

Team17 e gli sviluppatori di Black Salt Games hanno festeggiato il primo anniversario dalla pubblicazione di Dredge con un'opera benefica e un filmato che include un antipasto della prossima espansione del gioco.

Andando per gradi, sviluppatori e publisher hanno donato 100.000 dollari neozelandesi (circa 55.000 euro) alla "New Zealand Whale and Dolphin Trust", un'organizzazione di ricerca dedicata alla conservazione di balene e delfini, con un focus importante sulla sostenibilità e il recupero delle specie locale.

"Grazie a tutti i giocatori del mondo, siamo in grado di restituire all'ambiente che ha ispirato il nostro gioco", ha detto Nadia Thorne, CEO di Black Salt Games. "Stiamo solo iniziando a capire quale ruolo vitale abbia la salute degli oceani nel nostro clima generale".

"Proteggere questi ambienti e i loro abitanti non significa solo preservarli, ma anche combattere attivamente il cambiamento climatico. Siamo orgogliosi che il nostro successo possa contribuire a questi sforzi cruciali".