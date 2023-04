Humanity: un lungo video di gameplay spiega questo strano puzzle game

Lo studio di sviluppo Enhance Games e l'editore PlayStation hanno pubblicato un nuovo trailer del puzzle game esistenzialista Humanity, che mostra il gioco in azione per più di venticinque minuti. Nel video vengono spiegate nel dettaglio le principali meccaniche di gioco e le varie situazioni che il giocatore si troverà ad affrontare per arrivare alla fine dei 90 intricati livelli che lo compongono.

Vediamo il filmato:

Da notare che molti dei livelli mostrati sono quelli della demo ufficiale. Comunque sia, se non volete avere suggerimenti su come risolverli, è meglio che non guardiate il video, perché in alcuni casi viene sostanzialmente visualizzata la soluzione.

In Humanity il giocatore interpreta il ruolo di un cane di luce che deve guidare il genere umano abbaiando. Gli esseri umani sono come dei Lemmings e continuano a camminare fino a che non trovano un ostacolo o un precipizio, ignari dei pericoli che li circondano.

Il nostro compito è quello di indirizzarli verso la luce dandogli dei comandi, che vanno letteralmente posizionati sulle caselle delle mappe. Così gli si può dire di svoltare, di indietreggiare, di saltare, oppure si possono cambiare alcuni attributi come quello della leggerezza. Le missioni sono generalmente in tempo reale, ma ce ne sono anche alcune in cui bisogna dare tutti gli ordini in anticipo e in cui non si può intervenire durante l'azione.

Se volete saperne di più, leggete il nostro provato di Humanity.